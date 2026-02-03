Сергей Разумовский

В 24-м туре английской Премьер-лиги Сандерленд вечером 2 февраля уверенно разобрался с Бернли 3:0 и продолжил свою домашнюю беспроигрышную серию, снова сделав Стэдиум оф Лайт сложным испытанием для гостей. По сравнению с предыдущей игрой против Вест Хэма в составе хозяев появились Хабиб Диарра и Чемсдин Талби, тогда как Бернли после ничьей с Тоттенхэмом выпустил с первых минут Лайла Фостера и Лукаса Переса. В отсутствие Гранита Джаки капитаном вновь стал Трай Геюм, который активно подключался к атакам, но общий контроль на старте был за Сандерлендом.

Ключевые события первого тайма были связаны с Диаррой, для которого это был первый выход в старте после возвращения с Кубка африканских наций в составе Сенегала. Уже на 9-й минуте он открыл счет – после изящной передачи пяткой от Брайана Бробби полузащитник пробил, мяч задел Акселя Туанзебе и стал недосягаемым для Мартина Дубравки. После гола хозяева лишь добавили: флангами обостряли Норди Мукиеле и Талби, а Энцо Ле Фе пробовал подключать дальние удары. Второй мяч стал логичным продолжением давления – прострел Мукиеле после рикошета оказался в зоне Диарры, и тот до перерыва оформил дубль, забив свой первый гол за клуб с момента летнего перехода.

После перерыва Бернли попытался оживить игру в атаке, однако эпизоды с участием Джейдона Энтони и Максима Эстеве не превратились в реальные угрозы. Зато ближе к третьему голу оставался Сандерленд: Бробби и Мукиеле упустили хорошую возможность, но на 72-й минуте все решил Талби – сместился к линии штрафной и нанес роскошный удар в верхний угол, после которого мяч от перекладины залетел в сетку. Концовку хозяева провели спокойно и под контролем, Дубравка отбил несколько ударов Вилсона Исидора, но спасти матч гости уже не могли.

Победа продолжила домашнюю беспроигрышную серию Сандерленда до 12 игр и подняла команду на восьмое место с 36 очками, тогда как Бернли не выигрывает уже 15 матчей чемпионата и остается предпоследним (15).

АПЛ, 24-й тур

Сандерленд – Бернли 3:0

Голы: Туанзебе, 9 (автогол), Диарра, 32, Талби, 72

Сандерленд: Руфс, Мукиеле, Баллард, Альдерете (О'Нин, 86), Мандава, Диарра (Геертрейда, 80), Садики, Геюм, Ле Фе, Талби (Мандл, 80), Бробби (Исидор, 80)

Бернли: Дубравка, Хамфрис, Эстев, Туанзебе (Лоран, 46), Уокер, Угочукву, Флорентино (Флемминг, 63), Перес, Эдвардс (Чауна, 69), Энтони (Бруун Ларсен, 80), Фостер (Броя, 63)

Предупреждения: Геюм, 79 – Угочукву, 45, Дубравка, 67, Энтони, 70, Уокер, 90+1