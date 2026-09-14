Павел Василенко

Рома на выезде одержала победу над Торино со счетом 2:0. Гости открыли счет на 40-й минуте. Пауло Дибала отдал передачу на Дониэлла Малена, который со второй попытки сумел отправить мяч в сетку хозяев. Окончательный счет был установлен уже в добавленное время. На 93-й минуте молодой Никколо Пизилли воспользовался передачей Джанлуки Манчини и точным ударом закрепил победу Ромы.

В другом матче Комо дома одолел Парму – 2:1. Команда Сеска Фабрегаса продолжила набирать очки после исторической победы в Лиге чемпионов над РБ Лейпцигом.

Хозяева вышли вперед на 23-й минуте. Якоб Рамон с близкого расстояния отправил мяч в ворота после навеса Ника Паса. На 83-й минуте Бруно Кайки удвоил преимущество Комо точным ударом со штрафной площадки.

Парма смогла сократить отставание в компенсированное время. На 92-й минуте Давид Ромеро забил второй мяч гостей, однако полноценный камбэк команде совершить не удалось.

Рома занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 12 очками, Комо – второй (10 баллов).

Серия А, 4-й тур

Комо – Парма – 2:1

Голы: Рамон, 23, Кайки, 83 – Ромеро, 90+2.

Торино – Рома – 0:2

Голы: Мален, 40, Пизилли, 90+3.