Сергей Разумовский

Рома мощно стартовала в новом сезоне итальянской Серии А. В матче первого тура римляне на собственном поле уверенно обыграли Фиорентину – 4:0. Хозяева с первых минут завладели инициативой, контролировали мяч и регулярно создавали опасность у ворот соперника.

Поединок на Стадио Олимпико начался с преимущества Ромы. Команда из Рима действовала агрессивнее, быстрее переходила из обороны в атаку и заставляла Фиорентину много времени проводить у собственной штрафной площадки.

Первый гол стал результатом взаимодействия Пауло Дибалы и Дониелла Малена. Аргентинец нашел передачей нидерландского нападающего, а тот воспользовался созданным моментом и точно пробил по воротам. Благодаря этому Рома открыла счет и закрепила свое преимущество в первом тайме.

Фиорентина пыталась изменить ход встречи после перерыва, однако хозяева не позволили сопернику перехватить инициативу. Римляне продолжили действовать уверенно, а Дибала и Мален снова продемонстрировали чудесное взаимопонимание.

После очередной передачи Дибалы Мален забил свой второй мяч в матче и удвоил преимущество Ромы. Этот гол фактически лишил Фиорентину возможности спокойно вернуться в игру, так как гостям теперь нужно было отыгрывать уже два мяча.

Вскоре нидерландский форвард оформил хет-трик. И в этот раз результативная атака снова началась с участия Дибалы. Таким образом, все три гола Малена стали возможными благодаря передачам аргентинского футболиста. Дибала не только помог команде контролировать игру, но и стал одним из главных творцов разгромной победы.

Фиорентина после третьего пропущенного мяча уже не смогла навязать Роме серьезную борьбу. Гости имели проблемы с организацией атак, часто теряли мяч и не находили эффективных способов пройти оборону римлян.

В конце встречи Рома забила ещё один гол. Николо Пизилли воспользовался возможностью и установил окончательный счет – 4:0. В итоге Рома одержала уверенную победу и начала чемпионат Италии с максимально положительного результата.

Серия А, 1-й тур

Рома – Фиорентина 4:0

Голы: Мален, 27, 52, 60, Пизилли, 88

Рома: Свиар, Эрмосо (Кулейракис 68), Манчини, Ндика, Лулли, Кристанте, М. Коне (Пизилли 79), Весли, Мора (Суле 54), Дибала (Эль-Айнауи 79), Мален (Кастро 68)

Фиорентина: Де Хеа, Додо, Драгушин, Раньері, Жоау Мариу (Вальде 80), Фаджоли (Улаи 62), Ндур, Брешианини (А. Хименес 62), Мастантуоно (Кен 63), Атта (Мандрагора 74), М. Пеллегрино

Предупреждения: Эрмосо 39, М. Коне 49 – Фаджоли 30, М. Пеллегрино 64

Напомним, украинский нападающий Ромы Артем Довбик летом на правах аренды перебрался в Болонью.