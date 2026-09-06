Бергамцы могли развить успех, однако не воспользовались шансами. Рома продолжила атаковать и отыгралась: на 79-й минуте Эрмосо головой замкнул подачу с углового, а вскоре Суле после индивидуального прохода пробил в ближний угол и принес хозяевам победу.

Рома выиграла стартовые три матча чемпионата. Команда забила минимум один мяч в 18 последних играх лиги, не проигрывает в десяти встречах подряд, а дома не уступает в 14 матчах. После побед над аутсайдерами этот камбэк стал для подопечных Джан Пьеро Гасперини проверкой характера и добавил аргументов в пользу чемпионских амбиций.

Аталанта, которая также выиграла два стартовых поединка, на этот раз потеряла даже ничью. Команда Маурицио Сарри провела матч пассивно и позволила сопернику нанести 39 ударов. Бергамцы впервые в сезоне остались без очков.