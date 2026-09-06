Рома после 90-й минуты одержала волевую победу над Аталантой. Видео
Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает возглавлять таблицу Серии А
На третьем туре итальянской Серии А Рома одержала волевую победу над Аталантой – 2:1. Гости открыли счет после перерыва: Эдерсон воспользовался ошибкой обороны и пробил в девятку. До этого римляне контролировали игру, но не реализовали возможности. В первом тайме хозяева нанесли 18 ударов против одного у соперника, но вратарь Аталанты Карнезекки несколько раз спас команду.
Бергамцы могли развить успех, однако не воспользовались шансами. Рома продолжила атаковать и отыгралась: на 79-й минуте Эрмосо головой замкнул подачу с углового, а вскоре Суле после индивидуального прохода пробил в ближний угол и принес хозяевам победу.
Рома выиграла стартовые три матча чемпионата. Команда забила минимум один мяч в 18 последних играх лиги, не проигрывает в десяти встречах подряд, а дома не уступает в 14 матчах. После побед над аутсайдерами этот камбэк стал для подопечных Джан Пьеро Гасперини проверкой характера и добавил аргументов в пользу чемпионских амбиций.
Аталанта, которая также выиграла два стартовых поединка, на этот раз потеряла даже ничью. Команда Маурицио Сарри провела матч пассивно и позволила сопернику нанести 39 ударов. Бергамцы впервые в сезоне остались без очков.
Серия А, третий тур
Рома – Аталанта 2:1
Голы: Эрмосо, 90, Суле, 90+3 – Эдерсон, 47
Рома: Свиалар, Ндика (Балерди 57), Манчини (Гиларди 62), Эрмосо, Лулли (Молина 54), Кристанте, М. Коне, Весли, Мора (Суле 54), Дибала, Мален (Кастро 63)
Аталанта: Карнезекки, Белланова, Косыну, Скальвини, Колашинац (Дзаппакоста 73), Эдерсон (Кессье 79), Гаетано, Самарджич (Пашалич 66), Де Кетеларе, Элмас (Залевски 66), Скамакка (Крстович 46)
Предупреждения: Белланова 84
Удаление: Гаетано, 90+7 (Аталанта)
Видео:MEGOGO
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