Сергей Разумовский

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов произошло несколько результативных матчей. Фенербахче и Рома сыграли вничью, дебютант турнира Комо разгромил Лейпциг, а Ланс вырвал победу у Славии Прага благодаря голам в компенсированное время.

В Стамбуле Рома открыла счет в конце первого тайма: на 39-й минуте отличился Браян Кристанте. Фенербахче ответил сразу после перерыва – на 48-й минуте Браун восстановил равновесие. Команды обменивались атаками, но больше не забили – 1:1.

Комо на своем поле уверенно победил Лейпциг – 4:1. Бутурина открыл счет на 15-й минуте, а перед перерывом Дувикас удвоил преимущество хозяев. После отдыха Диао довел его до трех мячей. Максимович на 58-й минуте сократил отставание, однако в конце встречи Перроне снова забил за Комо, завершив разгром.

В Праге Славия осталась в меньшинстве на 49-й минуте после удаления Конечного, но уже через две минуты Штурм вывел хозяев вперед. Ланс сравнял в середине второго тайма благодаря Сим, однако на 88-й минуте Штурм оформил дубль и снова вывел Славию вперед.

Французская команда не сдалась и в компенсированное время совершила невероятный камбэк. Товен сравнял счет на 90+1-й минуте, а еще через две минуты Агилар забил победный мяч. Ланс одержал победу – 3:2.

Лига чемпионов. Общий этап, первый тур

Фенербахче – Рома 1:1

Голы: Браун, 48 – Кристанте, 39

Комо – Лейпциг 4:1

Голы: Бутурина, 15, Дувикас, 38, Диао, 54, Перроне, 90 – Максимович, 58

Славия Прага – Ланс 2:3

Гол: Штурм, 51, 88 – Сима, 73, Товен, 90+1, Агилар, 90+3

Удаление: Конечны, 49 (Славия)