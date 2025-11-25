В первом матче программы понедельника 12-го тура Серии А Торино принимал Комо и потерпел разгромное поражение на собственном поле — 1:5.

Первый гол забил Джейден Аддай на 37-й минуте после быстрой атаки гостей. Перед перерывом пенальти за игру рукой реализовал Никола Влашич — 1:1. Во втором тайме Аддай оформил дубль дальним ударом на 52-й минуте, Хакобо Рамон увеличил преимущество Комо ударом головой на 71-й, а Николас Пас сделал счёт разгромным на 76-й. В концовке матча Мартин Батурина довел результат до 1:5.

Комо поднялся на шестую позицию в турнирной таблице, потеснив Ювентус, тогда как Торино находится на 11-м месте.

24 ноября. 19:30. Турин. Стадио Олимпико

Торино – Комо 1:5 (Влашич 45 пен - Аддай 37, 52, Рамон 71, Пас 76, Батурина 86)

В другом матче тура Сассуоло принимал Пизу, и встреча завершилась боевой ничьей 2:2.

Уже на четвёртой минуте пенальти реализовал М’Бала Нзола, однако быстро Неманья Матич сравнял счёт ударом с лёта. На 81-й минуте Хенрик Мейстер вывел гостей вперёд после контратаки. Однако за считанные секунды до финального свистка Кристиан Торстведт забил гол с лёта и установил окончательный счёт — 2:2.

Пиза делит четвёртое место с конца турнирной таблицы, Сассуоло занимает девятое место.

24 ноября. 21:45. Реджо-Эмилия. Стадио Мапеи - Читта дель Трико́лоре

Сассуоло – Пиза 2:2 (Матич 6, Торстведт 90+5 - Нзола 4 пен, Мейстер 81)