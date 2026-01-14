Павел Василенко

Сборная Египта завершила свои выступления на Кубке африканских наций, не сумев пробиться в финал. В полуфинальном матче турнира, который проходит в Марокко, египтяне минимально уступили Сенегалу – 0:1. Таким образом именно «Львы Теранги» стали первыми финалистами КАН.

Этот поединок многие воспринимали как принципиальное противостояние двух звезд эпохи Ливерпуля – Садио Мане и Мохамеда Салаха. И хотя оба футболиста вышли на поле в статусе лидеров своих сборных, именно сенегалец стал героем вечера.

Матч не изобиловал большим количеством моментов и прошел в сдержанном темпе, однако преимущество Сенегала было заметным на протяжении всей игры. Команда действовала смелее, чаще владела мячом и регулярно тревожила оборону соперника. Египет же сделал ставку на глубокую защиту и почти не создавал опасности у чужих ворот.

Первый тайм прошел без голов, хотя именно сенегальцы выглядели значительно убедительнее. После перерыва характер игры не изменился, и стало понятно, что судьбу матча решит один точный удар.

Так и произошло на 78-й минуте: Садио Мане получил мяч за пределами штрафной площади и мощным ударом с лету отправил его в сетку. Лишь после пропущенного гола Египет попытался активизироваться, однако времени и ресурсов для камбэка уже не хватило.

Статистика ярко отразила ход встречи – 12:2 по ударам в пользу Сенегала. Единственный удар египтян в створ ворот состоялся уже на 94-й минуте.

В финале Кубка африканских наций Сенегал сыграет с победителем второго полуфинала между Марокко и Нигерией.

КАН, 1/2 финала

Сенегал — Египет 1:0

Гол: Мане, 78.