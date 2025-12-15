Сергей Разумовский

В 16-м туре испанской Ла Лиги мадридский Реал одержал волевую победу над Депортиво Алавес в непростом выездном матче.

Уже в первом тайме мадридцы вышли вперед благодаря точному удару Килиана Мбаппе на 24-й минуте, который реализовал одну из атак гостей и дал «бланкос» определенный комфорт в игре. Однако после перерыва хозяева добавили в активности и сумели сравнять счет: на 69-й минуте Висенте забил в ворота Реала, вернув интригу в матч.

Мадридцы оперативно отреагировали на пропущенный мяч и не позволили игре пойти не по их сценарию. Родриго снова вывел гостей вперед, установив окончательный счет 2:1 в их пользу. Украинский голкипер Реала Андрей Лунин этот матч начал и завершил на скамейке запасных, не приняв участия в игре.

Реал набрал 39 очков в турнирной таблице и остался позади Барселоны на четыре балла. Алавес с 18 пунктами – 12-й.

Ла Лига, 16-й тур

Депортиво Алавес – Реал Мадрид 1:2

Голы: Висенте, 69 – Мбаппе, 24, Родриго, 76

Алавес: Сивера, Хони, Теналья, Пачеко, Парада (Юси 89), Ибаньес (Мартинес 68), Бланко, Калебе (Висенте 68), Суарес (Гевара 83), Реббаш (Альеня 68), Бойе

Реал: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Вальдепеньяс (Хейзен 78), Гюлер (Гонсало 78), Чуамени, Беллингем, Родриго (Браим 83), Винисиус (Мастантуоно 89), Мбаппе

Предупреждения: Парада 6, Гевара 90+3 – Винисиус 80

Обзор матча будет доступен на странице события Алавес – Реал.