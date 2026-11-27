Сергей Разумовский

Вингер Тоттенхэма Савиньо получил очередное повреждение задней поверхности бедра и может пропустить несколько месяцев. Из-за рецидива травмы бразилец, вероятно, больше не сыграет до окончания 2026 года.

Повреждение футболист получил в матче 11-го тура английской Премьер-лиги против Ипсвича, который завершился победой лондонцев со счетом 2:0. Для Савиньо это была первая игра после шестинедельного перерыва. Он вышел на поле во втором тайме, но провел на газоне лишь около 20 минут.

Во время индивидуального прохода бразилец почувствовал боль в задней части бедра и не смог продолжить встречу. Савиньо покинул поле с помощью медицинского персонала, что сразу вызвало опасения по поводу серьезности травмы.

Как сообщает Football.London, главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби подтвердил, что восстановление вингера может затянуться на длительный период. По словам наставника, реабилитация продлится примерно 50, 60 или даже 80 дней. Из-за этого футболист точно пропустит насыщенный праздничный период английского сезона и сможет вернуться в состав лишь ближе к его решающей части.

Нынешний сезон складывается для Савиньо непросто. 22-летний бразилец перешел в Тоттенхэм летом 2026 года из Манчестер Сити. Сумма трансфера с учетом бонусов может достигать 85 миллионов фунтов, однако из-за проблем со здоровьем футболист пока не смог полноценно проявить себя в новой команде.

В составе лондонцев Савиньо провел лишь семь матчей во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача, которые он оформил в дебютном поединке Кубка лиги против Чарльтона.

Новая травма еще больше усложнила кадровую ситуацию Тоттенхэма в атакующей линии. В настоящее время в лазарете также находятся украинский вингер Михаил Мудрик, Матис Тель и Хави Симонс. Ближайший матч команда Де Дзерби проведет 29 ноября на выезде против Сандерленда.

Савиньо является прямым конкурентом Мудрика за позицию. Ранее бразилец также выступал вместе с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком в составе Жироны в сезоне 2023/24, когда каталонская команда завоевала бронзовые медали чемпионата Испании.