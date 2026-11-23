Де Дзерби продолжает верить в Мудрика. Тренер Тоттенхэма готовит украинцу шанс на возвращение
Вингер восстанавливается после травмы
Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби не собирается отказываться от Михаила Мудрика, несмотря на скандал вокруг украинского вингера. Итальянский специалист рассчитывает на футболиста и надеется помочь ему полностью раскрыть свой потенциал в лондонской команде.
Недавнее интервью Мудрика вызвало настоящий резонанс в Англии. Украинец признался, что перед переходом в Челси мечтал играть за Арсенал. Такое признание сильно разозлило болельщиков обоих клубов. Фанаты Тоттенхэма призывают досрочно прекратить аренду футболиста, в то время как поклонники Челси требуют его продажи.
Однако, как сообщает Tottenham Talk, позиция тренерского штаба «шпор» остается неизменной. Мудрик продолжает подготовку к возвращению в основной состав, а Де Дзерби сохраняет веру в украинца и готов работать над его прогрессом.
Напомним, из-за положительного допинг-теста вингер пропустил почти 20 месяцев официальных матчей. После длительного перерыва Мудрик вернулся на поле 5 сентября 2026 года в поединке АПЛ против Ноттингем Форест. Украинец провел в игре 17 минут.
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