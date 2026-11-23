Павел Василенко

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби не собирается отказываться от Михаила Мудрика, несмотря на скандал вокруг украинского вингера. Итальянский специалист рассчитывает на футболиста и надеется помочь ему полностью раскрыть свой потенциал в лондонской команде.

Недавнее интервью Мудрика вызвало настоящий резонанс в Англии. Украинец признался, что перед переходом в Челси мечтал играть за Арсенал. Такое признание сильно разозлило болельщиков обоих клубов. Фанаты Тоттенхэма призывают досрочно прекратить аренду футболиста, в то время как поклонники Челси требуют его продажи.

Однако, как сообщает Tottenham Talk, позиция тренерского штаба «шпор» остается неизменной. Мудрик продолжает подготовку к возвращению в основной состав, а Де Дзерби сохраняет веру в украинца и готов работать над его прогрессом.

Напомним, из-за положительного допинг-теста вингер пропустил почти 20 месяцев официальных матчей. После длительного перерыва Мудрик вернулся на поле 5 сентября 2026 года в поединке АПЛ против Ноттингем Форест. Украинец провел в игре 17 минут.