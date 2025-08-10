Павел Василенко

Бетис сталкивается с предсезонным вызовом. Иско не сможет помочь команде Мануэля Пеллегрини в ближайшие недели.

Атакующий полузащитник присоединился к Бетису в июле 2023 года. Клуб подписал бывшую звезду мадридского Реала на правах свободного агента.

Испанец стал лидером Бетиса. Он уже сыграл за клуб 69 матчей, забив 21 гол и сделав 18 результативных передач. Иско является капитаном команды.

В субботу Бетис проиграл Малаге со счетом 1:3 в товарищеском матче. Результат не стал худшей новостью для андалузской команды. Иско получил травму в первом тайме.

Травма серьезная. 33-летний игрок будет вне игры примерно три месяца. Инсайдер Фабрицио Романо сказал, что клуб сейчас рассматривает возможность изменения своей рыночной стратегии. Возможно, финалисты Лиги конференций решат подписать полузащитника.

Бетис начнет свой сезон 18 августа выездным матчем против Эльче в своем первом матче Ла Лиги.