Сергей Разумовский

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Швейцарии дома разгромила Швецию.

Эмболо открыл счет на 13-й минуте, но Нюгрен через 20 его сравнял. После перерыва Джака с пенальти снова вывел хозяев вперед, Ндоє закрепил преимущество, а Манзамби поставил точку, отправился Исак, Дьокераш и компанию отдыхать летом 2026 года.

Сборная Косово в гостях неожиданно одолела Словению. Уже на 6-й минуте Асллани открыл счет, а почти сразу после перерыва хозяева остались вдесятером после удаления Стояновича.

За непродолжительное время численное преимущество гостей вылилось во второй гол — автогол Карничника на 64-й минуте. В составе Словении на замену вышел бывший вингер Динамо Вербич; у Косово со свежих сил появился игрок ЛНЗ Яшари, тогда как футболист Колоса Красничи остался в запасе.

Швейцария набрала 13 очков и чтобы потерять прямую путевку на Мундиаль из группы B, должна проиграть Косово (10) в шесть мячей в последнем туре. Словения (3) и Швеция (1) окончательно потеряли все шансы на плей-офф отбора.

Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация, группа B

Швейцария – Швеция 4:1

Голы: Эмболо, 13, Джака, 60 (пен.), Ндоє, 75, Манзамби, 90+4 – Нюгрен, 33

Швейцария: Кобель, Родригес (Мухайм, 70), Аканжи, Эльведи, Видмер, Джака, Эбишер, Ндоє (Зекири, 89), Ридер (Соу, 70), Варгас (Фаснахт, 86), Эмболо (Манзамби, 85)

Швеция: Юханссон, Свенссон, Гин, Лагербильке, Гольм (Гудмундссон, 50), Эланга (Форсберг, 78), Айяри (Зенели, 63), Карлстрём, Бернгардссон (Лидберг, 78), Сванберг (Исак, 62), Нюгрен

Предупреждения: Ндоє (36) – Айяри (18), Карлстрём (51), Юханссон (58), Форсберг (90+2)

Словения – Косово 0:2

Голы: Асллани, 6, Карничник, 64 (автогол)

Словения: Облак, Янжа (Стоянович, 46), Дркушич, Бийол, Брешко, Карничник, Элсник, Хорват (Вербич, 82), Станкович (Петрович, 46), Шпорар (Градишар, 66), Випотник (Штурм, 76)

Косово: Саипи, Галлапени, Хайдари, Ррахмани, Деллова, Муслия (Яшари, 89), Реджбечай (Ходжа, 65), Авдуллаху, Войвода (Красничи, 76), Муричи (Рашица, 89), Асллани (Ррахмани, 76)

Предупреждения: Стоянович (47), Штурм (81) – Деллова (74)

Удаление: Стоянович (53)