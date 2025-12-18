Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги конференций киевское Динамо номинально дома уверенно обыграло армянский Ноа.

Уже на 5-й минуте киевляне понесли кадровую потерю. Тимчик покинул поле из-за травмы, а вместо него вышел Караваев, однако это не сбило хозяев с ритма — на 27-й минуте счет открыл Кабаев.

После перерыва Динамо снова отличилось, забив в каждом из таймов: на 50-й минуте мяч записал на свой счет 19-летний Пономаренко. Молодой форвард, таким образом, забил в трех из четырех последних матчей, что подчеркнуло его нынешнюю результативную форму и помогло киевлянам спокойно довести игру до победы.

Динамо набрало шесть очков и завершило выступления в Лиге конференций на 27-й строчке общего этапа.

Лига конференций. Общий этап, шестой тур

Динамо – Ноа 2:0

Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50

Динамо: Нещерет, Тимчик (Караваев 8), Захарченко, Михавко, Дубничак, Пихаленок, Михайленко (Рубчинский 75), Шапаренко (Яцык 64), Волошин (Ярмоленко 75), Пономаренко, Кабаев (Редушко 64)

Ноа: Чанчаревич, Сентини, Силва (Мурадян 66), Фернандеш Суалехе, Боакье (Манвелян 88), Кастро Феррейра, Осима, Тоуринссон (Брис 81), Яколиш (Гргич 66), Матеус Айас (Аванесян 88), Мулахуcейнович

Предупреждения: Кабаев, 52, Михавко, 54, Пономаренко, 67 – Яколиш, 45+1, Мурадян, 70

Обзор матча будет доступен на странице события Динамо – Ноа.