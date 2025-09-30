Павел Василенко

Арис из Лимасола объявил о подписании контракта с украинским 29-летним атакующим полузащитником Виктором Коваленко, последним клубом которого был Эмполи.

Как сообщает пресс-служба кипрского клуба, соглашение с Коваленко подписано до лета 2027 года.

Отметим, что последним клубом украинца во второй части прошлого сезона был Эмполи, за который он забил один гол в восьми матчах.

В июле этого года полузащитник покинул клуб и с тех пор находился в статусе свободного агента.

Коваленко является воспитанником Шахтера, за первую команду которого с 2015 по 2021 гг. сыграл 199 матчей (32 гола, 12 результативных передач);

С 2015 по 2021 гг. полузащитник провел 33 встречи за национальную сборную Украины и сделал одну передачу.

Арис после пяти туров занимает третье место в таблице чемпионата Кипра, имея 12 очков.