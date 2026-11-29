Красная карточка уже на пятой минуте и три пропущенных гола. Ювентус пережил кошмар с Комо.
Туринцы почти весь матч провели вдесятером
Комо одержал убедительную победу над Ювентусом в домашнем матче 13-го тура итальянской Серии А. Поединок завершился со счетом 3:0.
Гости оказались в сложной ситуации уже на пятой минуте встречи: нападающий Ювентуса Коло Муані получил прямую красную карточку. Оставшись в меньшинстве, туринцы не смогли навязать сопернику должную борьбу.
Казалось, команды уйдут на перерыв при нулевом счете, однако незадолго до свистка Ніко Пас блестяще исполнил штрафной и вывел хозяев вперед – 1:0.
Во втором тайме Комо закрепил преимущество. На 63-й минуте Дувікас удвоил счет, а на 80-й оформил дубль, эффектно замкнув момент ударом с лета.
В итоге Комо победил со счетом 3:0, одержал девятую победу в сезоне и вернулся на четвертое место турнирной таблицы Серии А, набрав 29 очков. Ювентус идет седьмым с 21 баллом.
Серия А, 13-й тур
Комо – Ювентус – 3:0
Голы: Пас, 45+1, Дувікас, 64, 80.
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