Комо вырвал победу над АЕК и ворвался в топ-3 Лиги чемпионов
Судьбу поединка решил один мяч
Комо одержал минимальную победу над АЕК в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Команда Сеска Фабрегаса выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Луиса Мильи после перерыва.
Хозяева активнее начали встречу и имели преимущество, однако долго не могли воплотить его в забитые мячи. Лучший шанс открыть счет получил Лукас Да Кунья, но не реализовал пенальти. В конце первого тайма греческую команду от пропущенного гола спас вратарь Роберт Санчес, который совершил два сейва.
Развязка наступила на 57-й минуте. Луис Милья мощным ударом в верхний угол ворот не оставил шансов голкиперу гостей.
В дальнейшем Комо мог закрепить преимущество. Нико Пас имел возможность удвоить счет, но после его удара мяч попал в штангу. Несмотря на это, подопечные Фабрегаса сохранили минимальное преимущество до финального свистка и одержали четвертую победу в текущем сезоне соревнований.
На данный момент Колмо занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков. АЕК идет 31-м с тремя баллами.
Лига чемпионов, 5-й тур
Комо – АЕК – 1:0
Гол: Милья, 57.
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