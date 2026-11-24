Павел Василенко

Комо одержал минимальную победу над АЕК в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Команда Сеска Фабрегаса выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Луиса Мильи после перерыва.

Хозяева активнее начали встречу и имели преимущество, однако долго не могли воплотить его в забитые мячи. Лучший шанс открыть счет получил Лукас Да Кунья, но не реализовал пенальти. В конце первого тайма греческую команду от пропущенного гола спас вратарь Роберт Санчес, который совершил два сейва.

Развязка наступила на 57-й минуте. Луис Милья мощным ударом в верхний угол ворот не оставил шансов голкиперу гостей.

В дальнейшем Комо мог закрепить преимущество. Нико Пас имел возможность удвоить счет, но после его удара мяч попал в штангу. Несмотря на это, подопечные Фабрегаса сохранили минимальное преимущество до финального свистка и одержали четвертую победу в текущем сезоне соревнований.

На данный момент Колмо занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков. АЕК идет 31-м с тремя баллами.

Лига чемпионов, 5-й тур

Комо – АЕК – 1:0

Гол: Милья, 57.