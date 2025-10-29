Главный тренер Металлист 1925 Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против Агробизнеса. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, нужно уже переключаться на наш следующий матч, очень важный матч Кубка Украины с Агробизнесом. Мы ставим максимальные задачи на этот поединок и уже готовимся к этому матчу.

Они долго играют вместе. Там есть ребята, которые играли и в Премьер-лиге, и в хороших клубах, прошедшие хорошую школу в Карпатах, Днепре и Волыни. Команда сыгранная, Агробизнес - это крепкий орешек Первой лиги. Я считаю, что ни в коем случае мы не можем расслабляться, потому что это Кубок, где нужно быть постоянно максимально настроенным.

Нужно на максимум настроиться, с первых минут включать скорость, задавать темп и ритм. У нас плотный календарь. Посмотрим, кто из ребят будет в каком состоянии, а уже в день игры решим, каким будет стартовый состав.