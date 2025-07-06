Павел Василенко

Многие звезды футбола собрались в субботу, чтобы отдать дань уважения трагически погибшим Диогу Жоте и Андре Силве, однако португальская суперзвезда Криштиану Роналду на похоронах отсутствовал.

Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли в трагической автокатастрофе в четверг утром. Двое португальских игроков съехали с дороги в Испании — возможно, из-за спустившегося колеса. Машина вспыхнула. Диогу Жота и его брат погибли на месте аварии.

Похороны состоялись в субботу в их родном городе Гондомар, недалеко от Порту. Помимо семьи, присутствовало множество звезд футбола. На последнем прощании присутствовали товарищи Диогу Жоты по клубной команде, такие как Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон и тренер Арне Слот, а также коллеги по национальной сборной, такие как Рубен Невеш, Бернарду Силва и Рубен Диаш, а также тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Однако Криштиану Роналду отсутствовал.

По данным Mirror, у португальской суперзвезды были на то веские причины. Как сообщает английская газета, Криштиану Роналду не хотел, чтобы его присутствие омрачило похороны его товарища по сборной и младшего брата.

Где бы он ни появлялся, Роналду вызывает хаос, поэтому звездный форвард решил не приходить на похороны среди большого скопления людей, опасаясь, что его прибытие может вызвать настоящий переполох.