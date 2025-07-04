Павел Василенко

Диогу Жота вместе со своим братом Андре Силвой погибли в автокатастрофе в ночь со среды на четверг. Португальское издание Record представляет дополнительные подробности дела.

У португальца был отличный сезон позади. С красными он выиграл чемпионат Англии, а с национальной сборной одержал победу в Лиге Наций.

28-летний футболист погиб в трагической аварии. По предварительным данным, у машины, в которой футболист ехал с братом, лопнула шина.

Теперь Record предоставил дополнительные подробности, ссылаясь на рассказ Мигеля Гонсалвеса, который был физиотерапевтом Жоты.

Футболист и его брат направлялись в Сантандер. Там они должны были сесть на паром до Англии. Врачи посоветовали ему не летать из-за перенесенного пневмоторакса.

Lamborghini Huracan, которым управляли португальцы, был арендован. Начальные сообщения указывают на то, что за рулем был Андре Силва.

Машина ехала слишком быстро. Один из свидетелей услышал два удара: первый – это лопнула шина, второй – взорвался топливный бак. После этого машина загорелась.