Сергей Разумовский

В пятом туре общего этапа Лиги конференций Кристал Пэлас на выезде разгромил Шелбурн.

«Орлы» решили судьбу гостевого поединка еще в первом тайме. Английский клуб уверенно захватил инициативу и уже на 11-й минуте открыл счет благодаря голу Уче. Впоследствии Нкетиа удвоил преимущество гостей, а на 37-й минуте Пино довел его уже до разгромного, фактически сняв все вопросы о итоговом результате. В итоге англичане спокойно довели матч до логической победы 3:0, не оставив ирландской команде никаких шансов на камбэк.

К вашему вниманию обзор матча.

Кристал Пэлас набрал девять очков и поднялся на девятую строчку. Чтобы рассчитывать на прямую путевку в 1/8 финала, следует в последнем туре победить финский КуПС.

Лига конференций. Общий этап, пятый тур

Шелбурн – Кристал Пэлас 0:3

Голы: Уче, 11, Нкетиа, 25, Пино, 37