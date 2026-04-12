Сергей Разумовский

В 23-м туре украинской Премьер-лиги Кривбасс и Заря одержали важные победы, которые могут существенно повлиять на расположение команд в турнирной таблице на финише сезона.

Кривбасс в выездном поединке сумел обыграть Кудривку со счетом 2:1. Первый тайм остался за гостями, которые еще до перерыва сумели выйти вперед благодаря голу Парако на 33-й минуте. После отдыха хозяева пытались спастись и ближе к завершению основного времени смогли восстановить равновесие. На 81-й минуте Сторочус забил мяч, который подарил Кудривке надежду как минимум на ничью.

Казалось, что новичок элитного дивизиона сумеет удержать для себя положительный результат, однако в концовке встречи Кривбасс все же вырвал победу. Героем гостей стал Ярослав Шевченко, который на 88-й минуте забил решающий мяч и принес своей команде чрезвычайно важные три очка. Таким образом, криворожский клуб продемонстрировал характер и до последнего боролся за максимум, что в итоге принесло желаемый результат.

Еще в одном матче тура Заря на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского минимально переиграла Эпицентр. Судьбу этого поединка решил единственный гол, забитый на 33-й минуте. Автором результативного удара стал Джордан, и именно этот мяч принес луганской команде победу. Несмотря на попытки соперника изменить ход встречи, счет больше не изменялся, так что Заря смогла спокойно довести матч до успешного завершения.

Благодаря победе Кривбасс набрал 37 очков и сократил отставание от Динамо до четырех баллов, что добавляет интриги в борьбе за высокие позиции. Заря, в свою очередь, имеет 32 очка и занимает восьмое место. Эпицентр с 23 баллами пока опережает Кудривку, у которой 21 очко, в борьбе за избежание переходных матчей. При этом луганский клуб еще имеет один поединок в запасе, что может позволить ему улучшить свое положение в таблице.

УПЛ, 23-й тур

Кудривка – Кривбасс 1:2

Голы: Сторочус, 81 – Парако, 33, Шевченко, 88

Кудривка: Караващенко, Гусев, Сердюк, Коллахуазо Вака, Мачелюк (Фарина, 64), Адеоэ, Сторочус, Нагнойный, Козак (Глущенко, 46), Овусу, Морозко (Свитюха, 46; Пушкарев, 80).

Кривбасс: Кемкин, Юрчець, Виливальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 69), Задерака (Мулик, 69), Араухо, Каменский (Шевченко, 59), Бар Лин, Парако, Мендоса.

Предупреждения: Овусу, 40, Гусев, 73, Нагнойный, 84 – Каменский, 57, Виливальд, 62, Бекавац, 66

Заря – Эпицентр 1:0

Гол: Джордан, 33

Заря: Турбаевский, Пердута (Дришлюк, 46), Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс, Кушнирешко, Малыш, Бах (Андушич, 46), Горбач (Задорожный, 90+1), Будковский, Слесарь (Попара, 61)

Эпицентр: Билик, Климец, Нил, Мороз, Лучкевич (Григоращук, 76), Запорожец (Маткевич, 65), Себерио (Беженар, 86), Миронюк (Демченко, 76), Сифуентес, Супряга (Ковалец, 65), Сидун

Предупреждения: Эскинья, 59 –Коч, 56, Лучкевич, 59