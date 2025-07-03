Павел Василенко

Кривбасс официально подписал первого летнего новичка. Игроком криворожской команды стал 23-летний хорватский левый защитник Анте Бекавач. Контракт с футболистом подписан сроком на три года, сообщает официальный сайт Кривбасса.

Бекавач является воспитанником хорватских Адриатика и Хайдука. В прошлом сезоне на его счету 21 матч и три ассиста за боснийский Посушье.

Переход состоялся на правах свободного агента, так как 30 июня 2025 года истек срок действия контракта Анте с его предыдущим клубом.