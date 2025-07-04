Центральный защитник криворожского Кривбасса Александр Романчук перейдет в румынский клуб КСК Крайова. Об этом сообщает издание Prosport.ro.

По информации источника, футболист уже 3 июля прибыл в Румынию для подписания контракта с новой командой. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года — до лета 2027 года.

Крайова также согласилась выплатить Кривбассу трансферную компенсацию, поскольку Романчук имел действующий контракт с криворожским клубом именно до этого срока.

Александр присоединился к Кривбассу летом 2024 года из венгерского Дебрецена. В сезоне 2024/25 он провел 30 официальных матчей и забил один мяч.

Новый клуб украинца — КСК Крайова — завершил сезон на 3-м месте в чемпионской группе Лиги 1 Румынии и получил право сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА.

Также, УПЛ опубликовала список матчей первого тура УПЛ сезона 2025/2026.