Павел Василенко

Кривбасс продолжает активную трансферную кампанию накануне старта нового сезона. Официально: шестой летний новичок криворожской команды – 21-летний венесуэльский вингер Карлос Парако

С футболистом подписан контракт на пять лет. Сумма не разглашается.

Карлос – воспитанник Депортиво Тачира. Прошел все системы клуба – от U-15 до основной команды. В 2024 году Парако вошел в топ-таланты Венесуэлы в возрастной категории U-21.

В прошлом сезоне чемпионата Венесуэлы Парако сыграл за Метрополитанос во всех турнирах 22 матча, забил 10 мячей.