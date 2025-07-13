Кривбасс не смог обыграть Уйпешт в контрольном матче
Команды сильнейшего не определили
около 1 часа назад
Кривбасс в третьем контрольном матче встречался на летних сборах в Словении с венгерским Уйпештом. Поединок завершился вничью со счетом 0:0.
На 30-й минуте Каменский взял инициативу на себя и пробивал с линии штрафной на исполнение – чуть выше ворот. Соперник за первый тайм имел минимальное количество моментов, так что Хома был почти без работы.
На 60-й минуте должны были забить после неожиданного низового удара Илича, но Хрвое чуть-чуть не попал в ближний угол. До финального свистка команды создали по несколько моментов, но забитых мячей так и не было.
Следующий спарринг криворожцы проведут в среду, 16 июля, против представителя элитного дивизиона чемпионата Турции – Гезтепе. Это будет предпоследний спарринг красно-белых на сборах.
Контрольный матч
Уйпешт – Кривбасс – 0:0
Поделиться