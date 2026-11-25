Павел Василенко

ФК Харьков победил Кривбасс со счетом 2:0 в перенесенном матче шестого тура Украинской Премьер-лиги.

Команда Младена Бартуловича шокировала хозяев уже на первой минуте. Илья Крупский открыл счет и вывел харьковчан вперед. На 10-й минуте Рашица удвоил преимущество гостей, поставив Кривбасс в сложное положение.

Проблемы хозяев продолжились на 22-й минуте, когда Виливальд получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На перерыв соперники ушли при счете 2:0 в пользу ФК Харьков.

Во втором тайме Рашица мог оформить дубль, однако его гол не засчитали из-за офсайда. Больше забитых мячей зрители не увидели, поэтому харьковчане удержали комфортное преимущество и заработали три очка.

После этой победы ФК Харьков набрал 24 балла и занимает четвертое место в таблице УПЛ. Кривбасс с семью очками остается последним, 16-м. В следующем туре команда Бартуловича сыграет с Кудривкой 30 ноября, а подопечные Александра Петракова 29 ноября встретятся с Вересом.

УПЛ, 6-й тур

Кривбасс – Харьков – 0:2

Голы: Крупский, 1, Рашица, 10.