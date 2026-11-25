Кривбасс в меньшинстве потерпел домашний фиаско. ФК Харьков забил дважды за 10 минут и одержал победу.
Быстрые голы решили судьбу поединка
ФК Харьков победил Кривбасс со счетом 2:0 в перенесенном матче шестого тура Украинской Премьер-лиги.
Команда Младена Бартуловича шокировала хозяев уже на первой минуте. Илья Крупский открыл счет и вывел харьковчан вперед. На 10-й минуте Рашица удвоил преимущество гостей, поставив Кривбасс в сложное положение.
Проблемы хозяев продолжились на 22-й минуте, когда Виливальд получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На перерыв соперники ушли при счете 2:0 в пользу ФК Харьков.
Во втором тайме Рашица мог оформить дубль, однако его гол не засчитали из-за офсайда. Больше забитых мячей зрители не увидели, поэтому харьковчане удержали комфортное преимущество и заработали три очка.
После этой победы ФК Харьков набрал 24 балла и занимает четвертое место в таблице УПЛ. Кривбасс с семью очками остается последним, 16-м. В следующем туре команда Бартуловича сыграет с Кудривкой 30 ноября, а подопечные Александра Петракова 29 ноября встретятся с Вересом.
УПЛ, 6-й тур
Кривбасс – Харьков – 0:2
Голы: Крупский, 1, Рашица, 10.
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