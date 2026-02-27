Сергей Разумовский

По итогам вечерних матчей четверга, 26 февраля, определились все участники 1/8 финала Лиги конференций, которые прошли стыковой раунд плей-офф. Риека выбила Омонию, Самсунспор прошел Шкендию, Фиорентина оказалась сильнее Ягеллонии, Целье преодолел Дриту, АЗ прошел Ноа, Кристал Пэлас оставил позади Зриньски, Лех победил КуПС, а Сигма стала единственной командой, которая фактически сняла вопрос еще на выезде в противостоянии с Лозанной.

После этого сформировалась сетка 1/8 финала. Всего 16 команд узнают своих соперников, причем формат предусматривает, что на каждую пару несеяных претендуют две сеяные. То есть вариантов жеребьевки в каждом сегменте немного, а расклад по сетке определяет, кто именно окажется в одной части турнирной дороги, а кто – в противоположной.

Один из показательных примеров – потенциальные соперники Шахтера. Если дончане получат в пару Самсунспор, тогда Лех автоматически достанется Райо Вальекано, и соответственно эта пара окажется в другой части сетки, не пересекаясь с маршрутом Шахтера до следующих стадий.

Сетка 1/8 финала Лиги конференций