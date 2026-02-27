Кто для Шахтера? Сформирована сетка 1/8 финала Лиги конференций
«Горняки» имеют два варианта развития событий
2 дня назад
По итогам вечерних матчей четверга, 26 февраля, определились все участники 1/8 финала Лиги конференций, которые прошли стыковой раунд плей-офф. Риека выбила Омонию, Самсунспор прошел Шкендию, Фиорентина оказалась сильнее Ягеллонии, Целье преодолел Дриту, АЗ прошел Ноа, Кристал Пэлас оставил позади Зриньски, Лех победил КуПС, а Сигма стала единственной командой, которая фактически сняла вопрос еще на выезде в противостоянии с Лозанной.
После этого сформировалась сетка 1/8 финала. Всего 16 команд узнают своих соперников, причем формат предусматривает, что на каждую пару несеяных претендуют две сеяные. То есть вариантов жеребьевки в каждом сегменте немного, а расклад по сетке определяет, кто именно окажется в одной части турнирной дороги, а кто – в противоположной.
Один из показательных примеров – потенциальные соперники Шахтера. Если дончане получат в пару Самсунспор, тогда Лех автоматически достанется Райо Вальекано, и соответственно эта пара окажется в другой части сетки, не пересекаясь с маршрутом Шахтера до следующих стадий.
Сетка 1/8 финала Лиги конференций
- Лех / Самсунспор – Шахтер / Райо Вальекано
- АЗ / Целье – АЕК / Спарта Прага
- Кристал Пэлас / Сигма – АЕК Ларнака / Майнц
- Фиорентина / Риека – Ракув / Страсбур
