Валерий Сохань

Всем привет! Мы вступаем в финишную прямую Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26, впереди финальные пять туров, в которых решится, кто будет представлять нашу страну в еврокубках в следующем сезоне, а кто отправится в низший дивизион. На очереди у нас двадцать шестая игровая неделя, в которой нас ожидает "аграрное дерби" между Александрией и Колосом, дуэль Карпат и ЛНЗ, противостояние Металлиста 1925 и Полесья, а также современная классика украинского футбола – матч киевского Динамо против донецкого Шахтера, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все матчи тура можно традиционно просмотреть на UPL TV.

Пятница – 01 мая

Полтава – Кривбасс – 15:30.

Откроют программу двадцать шестой игровой недели Полтава и Кривбасс.

Предыдущий тур: Полтава в прошлом туре в гостях уступила ковалёвскому Колосу – 0:2. Команда приближается к тому чтобы установить исторический антирекорд элитного дивизиона Чемпионата Украины по футболу по пропущенным мячам в течение сезона (в расчет берем годы, когда в чемпионате участвовали шестнадцать команд). На данный момент это «достижение» удерживает запорожское Торпедо, тогда в сезоне 1997/1998 коллектив пропустил шестьдесят девять мячей. Подопечным Павла Матвейченко чтобы «превзойти» данный результат осталось пропустить семь голов.

Кривбасс дома уступил киевскому Динамо в невероятном матче, с рекордным для УПЛ счетом – 5:6. Уже на 13-й минуте Глейкер Мендоса открыл счет, и хотя киевляне быстро отыгрались, к перерыву венесуэлец отметился еще трижды, оформив покер. С уверенным преимуществом 4:1 хозяева ушли на отдых, однако удержать результат не сумели. На старте второго тайма соперник отыграл один мяч, а затем и вовсе сравнял счет. На 73-й минуте Максим Задерака после передачи Ивана Дибанго снова вывел криворожцев вперёд – 5:4. Однако сохранить победный счет не удалось: гости ответили двумя голами в конце встречи, оставив команду из Кривого Рога без очков.

Турнирное положение команд: Полтавчане как и обычно для нас и для себя находятся на самом дне турнирной таблицы, имея в своём активе одиннадцать очков. Кривбасс с сорока очками занимает седьмую позицию.

История очных встреч: Единственное очное противостояние состоялось в первом круге этого сезона, тогда подопечные Патрика Ван Леувена сенсационно потеряли очки расписав волевую ничью 2:2.

Суббота – 02 мая

Александрия – Колос – 13:00.

Игровая программа субботы начнётся матчем между Александрией иКолосом.

Прошлый тур: Александрия в прошлом туре в гостях вырвала ничью у Эпицентра. Пропустив от соперника в первом тайме, гости бросились отыгрываться во второй половине встречи. И вот на 90+2-й минуте плоды атак дали свой результат. Мигель Кампос после углового отправил мяч в сетку ворот каменчан – 1:1.

Колос дома на классе победил Полтаву – 2:0. Хозяева лишь на 70-й минуте смогли открыть счет в матче, забитым мячом отметился косовар Ардит Тахири, а затем через семь минут Антон Салабай увеличил преимущество своей команды. Памятным этот матч стал для тренера Колоса Руслана Костышина, который провел юбилейный сотый поединок во главе коваливцев.

Турнирное положение команд: Александрия занимает предпоследнюю строчку с тринадцатью очками, отрыв до зоны стыковых матчей за право остаться в УПЛ составляет семь пунктов. Колос расположился на шестой позиции, имея в своем активе сорок баллов.

История очных встреч: В элитном дивизионе пересекались четырнадцать раз. Шесть побед на счету Александрии, четыре раза коллективы расходились «миром», столько же матчей завершались победой представителей Киевщины.

Верес – Эпицентр – 15:30.

Далее нас ожидает дуэль между Вересом и Эпицентром.

Прошлый тур: Верес в гостях уступил луганской Зоре, впервые за пять очных встреч – 0:2.

Эпицентр в домашнем матче на последних минутах игры упустил победу над Александрией. Карлос Рохас в первом тайме вывел свою команду вперед, однако сохранить свое преимущество каменчане не смогли. На 90+2-й минуте соперник сравнял цифры на табло – 1:1.

Турнирное положение команд: Ровенцы идут десятыми, имея в своем активе двадцать девять баллов. Эпицентр ведет активную борьбу, чтобы избежать стыков, пока что задача выполняется успешно – одиннадцатая позиция с двадцатью пятью очками.

История очных встреч: Единственный очный поединок между командами состоялся в первом круге, тогда подопечные Сергея Нагорняка чуть не отобрали очки у Вереса, матч завершился со счетом 3:2 в пользу ровенской команды.

Карпаты – ЛНЗ – 18:00.

Завершит соревновательный день субботы противостояние Карпат и ЛНЗ.

Прошлый тур: Карпаты спокойно, без лишних проблем в львовском дерби обыграли Рух – 3:0. На 32-й минуте матча счет открыл Ян Костенко, перед самым перерывом преимущество удвоил Амбросий Чачуа, а на 56-й минуте Жан Педрозу, как оказалось затем, установил финальный счет встречи. Стоит отметитьголкипера «львов» Назара Домчака, который держит ворота «на замке» на протяжении 565 минут. ЛНЗ дома разделил очки с харьковским Металлистом 1925. Подопечные Виталия Пономарёва благодаря забитому мячу Артура Рябова вышли вперед на 55-й минуте, однако не смогли удержать преимущество до конца матча и в итоге 1:1 на табло «Черкасы-Арены». Турнирное положение команд: Карпаты замыкают первую восьмёрку таблицы, имея в своем активе тридцать шесть очков. Черкассы за пять туров до финиша вторые, набрав пятьдесят два очка. История очных встреч: В рамках УПЛ играли между собой трижды. Дважды победу одерживали «львы», еще однажды триумфовали представители Черкасс. Последняя встреча осталась за «зелено-белыми» – 1:0. Воскресенье – 03 мая Оболонь – Кудривка – 13:00. Начнем футбольное воскресенье в УПЛ противостоянием Оболони и Кудривки. Предыдущий тур: Оболонь в выездном матче уступила житомирскому Полесью – 1:3. Киевляне, уступая 0:1, получили численное большинство на поле в течение заключительных тридцати пяти минут матча. Однако воспользоваться им не смогли, более того пропустили еще дважды. Но один мяч сумели отыграть. На 89-й минуте Максим Третьяков отметился, пробив с одиннадцатиметровой отметки, поставив точку в матче – поражение 1:3. Что интересно, Максим продолжил свою серию выполненных пенальти без промахов в УПЛ. Теперь она составляет двенадцать результативных ударов и длится с 31 марта 2018 года. Кудривка, в свою очередь, с идентичным счетом уступила донецкому Шахтеру. Таким образом, команда из Черниговской области продолжила свою безвыигрышную серию до семи матчей. Турнирное положение команд: «Пивовары» занимают двенадцатую позицию с двадцатью тремя очками в своем активе, но не забываем еще про три балла, которые должны добавиться к активу киевлян за техническую победу над Александрией. Кудривка продолжает находиться в зоне переходных матчей – тринадцатое место с двадцатью одним очком. История очных встреч: В УПЛ между собой провели всего один матч, тогда в первом круге минимальную победу одержали кудривчане – 1:0. Металлист 1925 – Полесье – 15:30. Воскресный match day продолжат Металлист 1925 и Полесье. Предыдущий тур: Металлист 1925 расписал «мировую» с черкасским ЛНЗ – 1:1. Пропустив первыми на старте второго тайма, харьковчане сумели вернуть паритет благодаря забитому мячу от Петера Итодо. data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">

Полесье дома победило киевскую Оболонь – 3:1. На 19-й минуте счет открыл Эдуард Сарапий, и с минимальным преимуществом «волки» ушли на перерыв. В начале второго тайма две желтые карточки получил Ильир Красничи, тем самым оставив житомирян в меньшинстве. Однако, несмотря на это, команда отметилась еще дважды. Еще одним результативным ударом отметился Эдуард Сарапий, а Алексей Гуцуляк реализовал удар с пенальти. Киевляне смогли отыграть только один мяч.

Турнирное положение команд: Харьковчане замыкают топ-5 имея в своем активе сорок пять зачетных баллов. Житомиряне идут на «бронзовой» третьей позиции с сорока девятью очками.

История очных встреч: В УПЛ между собой встречались трижды. Дважды команды расходились не выявив победителя, один раз победу одержало Полесье. Матч первого круга завершился нулевой ничьей.

Динамо – Шахтер – 18:00.

«Классическое» завершит игровую программу воскресенья.

Предыдущий тур: Динамо в выездном матче вырвало фантастическую, волевую победу над криворожским Кривбассом – 6:5. Киевляне, пропустив в начале встречи, уже на 15-й минуте сравняли счет благодаря голу Матвея Пономаренко. Однако остаток первого тайма оказался провальным, и на перерыв команда ушла уступая 1:4. Несмотря на это, в течение второй половины встречи киевляне совершили невероятный камбэк. Тарас Михавко, Назар Волошин и Виталий Буяльский один за другим поразили ворота соперника, сравняв цифры на табло. На 73-й минуте хозяева снова вышли вперед, но решающее слово осталось за киевлянами. Андрей Ярмоленко оформил дубль, отметившись на 76-й и 87-й минутах, чем поставил яркую точку в этом историческом поединке.

Шахтер в номинально гостевом матче обыграл Кудривку – 3:1. Номинально, потому что по договоренности между соперниками матч состоялся на «Арене Львов». Все для облегчения логистики для «горняков». Получив привычный газон и комфортные условия, дончане уверенно повели игру. На 18-й минуте Невертон вывел команду вперед, а на 37-й минуте Лукас Феррейра укрепил преимущество, отправив «горняков» на перерыв с комфортным 2:0. Во втором тайме, на 54-й минуте, номинальные хозяева смогли ответить одним результативным ударом сократив отставание, однако Шахтер мгновенно отреагировал. Уже на 57-й минуте Артем Бондаренко забил третий мяч горняков, окончательно сняв вопрос о победителе и позволив спокойно довести игру до финального свистка.

Шахтер в Лиге Конференций: Полуфинал Лиги Конференций подкинул украинскому клубу в соперники английский Кристал Пэлас. Неутешительные новости из Кракова прилетели уже на 21-й секунде матча – «горняки» пропустили. Дальше подопечные Арды Турана понеслись отыгрываться, а англичане крепко стояли, однако на 47-й минуте оборона совершила сбой – Олег Очеретько восстановил паритет. Однако далее сбой, в свою очередь, дала и наша оборона. Две ошибки – два гола и итоговые 1:3. Через неделю ответный матч в Лондоне на «Селгерст Парк». Нам остаётся только болеть за наших и надеяться на футбольное чудо.

Турнирное положение команд: К сожалению, команды не располагаются так близко друг к другу, как хотелось бы нам. Шахтер с шестьюдесятью баллами лидирует в чемпионате. Динамо имеет на тринадцать очков меньше и находится на четвёртой позиции.

История личных встреч: История личных противостояний в рамках Чемпионатов Украины по футболу насчитывает семьдесят пять матчей. Двадцать пять побед на счету Динамо, двадцать один раз коллективы шли вничью, Шахтер выиграл двадцать девять матчей. В этом сезоне команды встречались уже дважды, в Кубке Украины сильнее были киевляне 2:1, а затем в чемпионате реванш взяли донетчане – 3:1, кто одержит победу в третьем противостоянии сезона 2025/2026 узнаем уже в воскресенье!

Радиотрансляцию матча между киевским Динамо и донецким Шахтёром с комментарием главного редактора XSport Александра Сукманского можно будет услышать на волнах «Авторадио» и «Радио Пятница», так что настраивайте свои приёмники правильно в воскресенье в 18:00.

Понедельник – 04 мая

Рух – Заря – 18:00.

Закроет двадцать шестой тур поединок между Рухом и Зарей.

Предыдущий тур: Рух в прошлом туре потерпел поражение в львовском дерби – 0:3. Таким образом, констатируем, что «жёлто-чёрные» всё ещё не могут одержать победу в весенней части сезона.

Заря в домашнем матче уверенно победила ровненский Верес – 2:0. Свои «автографы» в воротах соперника оставили Артем Слесарь и Роман Вантух. Стоит отметить, что впервые за пять матчей луганчане смогли победить ровненский коллектив.

Турнирное положение команд: Львовяне с двадцатью очками занимают четырнадцатую позицию и, вероятно, уже забронировали за собой место в стыковых матчах за право остаться в Премьер-Лиге. Заря находится на девятой строчке с тридцатью пятью очками.

История личных встреч: В УПЛ между собой встречались десять раз. Трижды победителем выходила львовская команда, дважды клубы расходились миром и пять побед на счету луганчан, именно их минимальной победой 1:0 завершился матч первого круга.

