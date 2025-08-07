Павел Василенко

«Золотой мяч», впервые врученный в 1956 году, – это награда для лучших футболистов и футболисток мира. Церемония отдает честь выдающимся деятелям со всего мира футбола.

Под эгидой журнала France Football, помимо престижных индивидуальных наград, также вручаются награды молодым игрокам, вратарям, тренерам, клубам и за гуманитарный вклад.

Сегодня французское издание объявило 30 номинантов на премию.

Второй год подряд в список номинантов на престижную премию не попадают рекордсмены по количеству «Золотых мячей» в истории – Лионель Месси из Интер Майами и Криштиану Роналду из Аль-Насра. До этого, по крайней мере, один из игроков был в списке претендентов на протяжении 20 лет.

Церемония вручения футбольных наград по версии France Football состоится 22 сентября.