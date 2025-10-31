Павел Василенко

В этом году Палмейрас (Сан-Паулу) и Фламенго (Рио-де-Жанейро) будут бороться за титул Кубка Либертадорес. Самый престижный южноамериканский турнир получит чемпиона из Бразилии уже в восьмой раз за последние девять сезонов. Финал запланирован на 29 ноября в Лиме.

В пятницу Палмейрас смог переломить неудачную серию из двух матчей против команды эквадорской ЛДУ Кито, победив дома со счётом 4:0.

Полузащитник Рафаэль Вейга забил два гола, включая пенальти на 82-й минуте, закрепив победу. Палмейрас имеет шанс выиграть титул после четырёх лет, Фламенго — после трёх.