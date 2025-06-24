Павел Василенко

Главный тренер Черноморца Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о будущем защитника Ярослава Ракицкого в одесском клубе.

«Ярослав присоединится к нам 25-26 июня. У него сейчас нет нового контракта. Как он мне сказал, новое соглашение должно быть с 1 июля. Также в этот летний период Ракицкий проходил обучение на тренерскую лицензию».

В прошлом сезоне 35-летний Ракицкий в составе одесской команды сыграл девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Черноморец в прошлой кампании стал последним (16-м) в УПЛ и вылетел в Первую лигу.