Павел Василенко

Главный тренер Черноморца Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» объяснил, почему тренером вратарей одесского клуба стал Александр Рыбка, а не Андрей Дикань.

«Дикань больше не присоединится к нам, потому что у нас есть Рыбка. Действительно, было приглашение Диканя, для него держали место, но потом он отказался ехать в Одессу. Не знаю, с чем это связано. Потом я уже связался с Александром, и он согласился присоединиться к нам. Рыбка работает в Черноморце с удовольствием, поэтому всё хорошо».

Дикань известен в Украине выступлениями за Авангард (Ровеньки), симферопольскую Таврию, а также национальную сборную. Как тренер он также работал в харьковском Металлисте и черкасском ЛНЗ.

38-летний Рыбка в качестве вратаря играл за киевское Динамо, столичную Оболонь, донецкий Шахтер, турецкие Карабюкспор, Афжет Афьонспор и Болуспор, азербайджанский Сабаил, латвийскую Лиепаю, Металлист и Львов.