Павел Василенко

Культовая английская рок-группа Oasis вчера вечером провела концерт-возвращение после 16-летнего перерыва, и во время выступления, устроенного в Кардиффе, они почтили память футболиста Ливерпуля Диогу Жоты, который погиб в автокатастрофе в четверг.

Группа Oasis, образованная в 1991 году и распавшаяся в 2009 году, когда её лидеры, братья Ноэль и Лиам Галлахеры, разошлись, воссоединилась для концерта в Кардиффе на стадионе Cardiff Principality.

Они исполнили всего 23 песни и поразили публику, а в какой-то момент концерта, ближе к концу исполнения хита Live Forever, на большом экране появилась фотография Жоты, и 75 000 человек отреагировали очень эмоционально и аплодировали этому воистину трогательному жесту.