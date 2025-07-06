Культовая группа Oasis отдала дань уважения Диогу Жоте на своем концерте
Футболист погиб в ДТП
около 1 часа назад
Культовая английская рок-группа Oasis вчера вечером провела концерт-возвращение после 16-летнего перерыва, и во время выступления, устроенного в Кардиффе, они почтили память футболиста Ливерпуля Диогу Жоты, который погиб в автокатастрофе в четверг.
Группа Oasis, образованная в 1991 году и распавшаяся в 2009 году, когда её лидеры, братья Ноэль и Лиам Галлахеры, разошлись, воссоединилась для концерта в Кардиффе на стадионе Cardiff Principality.
Они исполнили всего 23 песни и поразили публику, а в какой-то момент концерта, ближе к концу исполнения хита Live Forever, на большом экране появилась фотография Жоты, и 75 000 человек отреагировали очень эмоционально и аплодировали этому воистину трогательному жесту.