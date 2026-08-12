Павел Василенко

Во вторник, 11 августа, состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Определились участники четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. В некоторых матчах отличились украинские легионеры.

Братиславский Слован на своем поле обыграл шведский Мьельбю со счетом 2:0 и прошел в следующий раунд турнира. Украинский нападающий хозяев Николай Кухаревич вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте матча, но результативными действиями не отметился. Еще один украинец Слована – полузащитник Данило Игнатенко – остался в запасе.

Нидерландский Неймеген добыл домашнюю драматическую победу над Олимпиакосом и шагает дальше. Команда украинского форварда Романа Яремчука, который не был заявлен на этот поединок, вылетела в Лигу Европы.

Словенский Целе на своем поле победил армянский клуб Арарат-Армения со счетом 2:0 и по сумме двух встреч вышел дальше. На 85-й минуте экс-игрок киевского Динамо Беньямин Вербич удвоил преимущество словенской команды и решил судьбу противостояния.

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации

Ответные матчи

Кайрат (Казахстан) – Левски (Болгария) – 0:1

Гол: Рейналдо, 13.

Первый матч – 0:1

Сабах (Азербайджан) – Орхус (Дания) – 4:0

Голы: Симич, 59 (1:0). Совет, 67 (2:0). Микельс, 78 (3:0). Северина, 89 (4:0).

Первый матч – 1:2

Будё-Глимт (Норвегия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 3:2

Голы: Блумберг, 51 (1:0). Смит, 61 (1:1). Хауге, 76 (2:1). Фусейни, 88 (2:2). Хельмерсен, 117 (3:2).

Первый матч – 3:3

Кауно Жальгирис (Литва) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:2

Голы: Качавенда, 19 (0:1). Мишич, 30 (0:2). Дебелюх, 56 (1:2).

Первый матч – 0:5

Црвена Звезда (Сербия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 0:2

Голы: Златанович, 61 (0:1). Ист, 79 (0:2).

Первый матч – 0:1

Слован (Словакия) – Мьельбю (Швеция) – 2:0

Голы: Камара, 47 (2:0). Їраджанг, 78 (2:0).

Первый матч – 2:1

Неймеген (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция) – 2:1

Голы: Эль-Кааби, 46 (0:1). Линссен, 70 (1:1). Эмре Мор, 95 (2:1).

Первый матч – 0:0

Целе (Словения) – Арарат-Армения (Армения) – 2:0

Голы: Дукули, 83 (0:1). Вербич, 85 (0:2).

Первый матч – 1:2

Штурм (Австрия) – Фенербахче (Турция) – 0:1

Гол: Талиска, 66 – с пенальти.

Первый матч – 0:2

Лион (Франция) – Спарта Прага (Чехия) – 3:0

Голы: Нуама, 20 (1:0). Мейтленд-Найлз, 66 (2:0). Мортон, 72 (3:0).

Первый матч – 1:2

Пары четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов

Путь чемпионов

Левски София (Болгария) – АЕК Афины (Греция)

Селтик (Шотландия) – ЛАСК (Австрия)

Динамо Загреб (Хорватия) – Викинг (Норвегия)

Слован Братислава (Словакия) – Целе (Словения)

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Сабах Баку (Азербайджан)

Путь представителей лиг

Фенербахче (Турция) – Лион (Франция)

Неймеген (Нидерланды) – Будё-Глимт (Норвегия)

Первые матчи плей-оффзапланированы на 18/19 августа, ответные матчи – на 25/26 августа.