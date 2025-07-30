Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал выступление форварда Динамо Владислава Супряги в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского клуба Хамрун Спартанс (3:0).

«Супряга потерял уверенность в себе. Тренеры в Зоре и Сампдории, где он был в аренде, не давали ему играть. У Влада исчезла его изюминка. Раньше он был одним из самых перспективных игроков Украины, но что-то пошло не так. Возможно, на его эмоциональном состоянии сказалось то, что его бросила невеста.

Супряга – интересный футболист. На чемпионате мира U-20 он стал лучшим бомбардиром, играл индивидуально, много забивал, обыгрывал, обострял, бил по воротам. Не могло же это все в один момент исчезнуть.

Возраст у него позволяет еще заиграть, а характеристики у него есть. Шовковский сейчас ищет возможности восстановить лучшие качества Супряги, выпускает на замену и дает ему шанс. Надеюсь, Супряга вернет свою форму, он мне всегда нравился».