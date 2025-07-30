Кварцяный вынес четкий вердикт форварду Динамо Супряге
Специалист оценил перспективы футболиста бело-синих
около 7 часов назад
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал выступление форварда Динамо Владислава Супряги в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского клуба Хамрун Спартанс (3:0).
«Супряга потерял уверенность в себе. Тренеры в Зоре и Сампдории, где он был в аренде, не давали ему играть. У Влада исчезла его изюминка. Раньше он был одним из самых перспективных игроков Украины, но что-то пошло не так. Возможно, на его эмоциональном состоянии сказалось то, что его бросила невеста.
Супряга – интересный футболист. На чемпионате мира U-20 он стал лучшим бомбардиром, играл индивидуально, много забивал, обыгрывал, обострял, бил по воротам. Не могло же это все в один момент исчезнуть.
Возраст у него позволяет еще заиграть, а характеристики у него есть. Шовковский сейчас ищет возможности восстановить лучшие качества Супряги, выпускает на замену и дает ему шанс. Надеюсь, Супряга вернет свою форму, он мне всегда нравился».
В прошлом сезоне 25-летний Супряга провел за Динамо и луганскую Зарю (аренда) 335 минут в 15 матчах.
В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграет с победителем пары Маккаби (Тель-Авив, Израиль ) – Пафос (Кипр).