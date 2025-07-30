Буряк спрогнозировал, с кем Динамо сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Легенда клуба не считает израильский Маккаби безоговорочным фаворитом в противостоянии с Пафосом
около 7 часов назад
Бывший футболист и тренер Динамо Леонид Буряк после разгромной победы в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0) высказался о потенциальном сопернике киевлян в следующем раунде. Он определится в паре Маккаби Тель-Авив – Пафос (1:1 – первая игра).
Шансы в этой паре 50 на 50. Потенциал Маккаби более значительный, чем у Пафоса, но израильская команда не будет иметь преимущество домашнего поля, так как придется играть на нейтральном. Я был год назад в Израиле и видел там хорошие стадионы, отличную инфраструктуру, за их команды сейчас играют аргентинцы, бразильцы. Кстати, если в следующий раунд выйдет Маккаби, то мы будем с ними в равных условиях – никто не сможет сыграть на родных стадионах.
Хорошо, что киевляне во 2-м раунде решили все малой кровью. Но дальше легко не будет. Нынешние израильские, да и кипрские команды уже не те, что раньше. Повторюсь, у этих соперников немало вполне квалифицированных футболистов, в том числе – легионеров. Сложностей Динамо добавляет логистика. Полтора месяца находиться далеко от дома – сложно. Очень сложно психологически, и это необходимо учитывать, – проанализировал Буряк в интервью Footboom.
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