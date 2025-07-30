Сергей Стаднюк

После прохода в третий раунд квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо в среду, 30 июля, наконец, узнает своего соперника на следующей стадии. Победитель пары Маккаби Тель-Авив – Пафос сыграет против киевлян. Неудачник же противостояния сразится с мальтийским Хамрун Спартанс, которого и прошли «бело-синие» (3:0; 3:0).

Первая игра на Кипре завершилась вничью 1:1. Ответный матч из-за войны на территории Израиля пройдет на ТСЦ Арене в сербской Бачке Тополе. Букмекеры считают серьёзным фаворитом израильтян (1.9 – 1.95), победа Пафоса будет восприниматься скорее как сенсация (4.0 – 4.08). На ничью и продолжение борьбы в дополнительное время можно поставить с коэффициентом 3.4 – 3.5.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени. К сожалению, легальная трансляция на территории Украины не предусмотрена.

Своим мнением о потенциальных соперниках Динамо поделился бывший игрок киевлян, а также экс-тренер Кривбаса, Ворсклы и Днепра-1, Юрий Максимов.

В первой игре на Кипре была зафиксирована ничья – 1:1. Для меня это две одинаковые команды. Победитель этого противостояния определится в каких-то мелочах. То, что сложнее в третьем раунде будет динамовцам – это факт, – сказал Максимов в интервью Sport Arena. Юрий Максимов

Автору же гола Динамо в ворота Хамруна Владимиру Бражко нет особой разницы, против кого играть в следующем раунде.

Про следующего соперника не думали, но видели, что они сыграли 1:1. К каждому матчу готовимся постепенно. Пожеланий относительно соперника нет», – заявил Бражко в интервью FootballHub. Владимир Бражко

Согласен с одноклубником и защитник Динамо Кристиан Биловар. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.