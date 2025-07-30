Бывший футболист Динамо, а теперь – известный украинский тренер, Юрий Максимов проанализировал игру резервистов в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0).

Еще до первой игры все понимали, что Хамрун Спартанс по зубам для Динамо. Да, крупная победа на Мальте позволила наставнику киевлян дать шанс проявить себя другим исполнителям. По сравнению с первым матчем Шовковский изменил шестерых игроков стартового состава. Он понимает, что уже в ближайшую субботу состоится стартовый поединок украинской Премьер-лиги. Динамо приедет в Ровно, на матч с Вересом.

Считаю, что динамовцы имеют хороший подбор футболистов, преимущественно молодых. На футбольном поле все бегут, все стараются. Вчера стартовый состав был достаточно молодым, за исключением моего земляка – херсонца Александра Караваева. Сашко – боец на футбольном поле.

Как мы прекрасно знаем, сейчас в Европе все научились играть в футбол. Своё мастерство нужно показывать в официальных играх. Обойма нынешнего киевского Динамо – это 25 человек. Считаю, что нет четкого разделения между ребятами. Кто-то лучше готов к конкретному матчу, кто-то лучше тренируется – тот и играет. Самое важное, чтобы скамейка запасных была. Она не даёт расслабиться основе. В Динамо игроки ждут своего шанса, – заявил Максимов в интервью Sport Arena.