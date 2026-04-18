Сергей Разумовский

В 33-м туре итальянской Серии А Лацио на выезде неожиданно обыграл Наполи и усложнил борьбу неаполитанцев за высшие позиции в турнирной таблице. Римская команда одержала победу со счетом 2:0, а главным героем встречи стал Маттео Канчелльери, который не только открыл счет уже в начале поединка, но и записал на свой счет результативную передачу.

Лацио очень удачно вошел в игру и уже на 6-й минуте повел в счете. Хозяева пытались вернуться в матч, однако до перерыва не смогли создать реальные шансы. Более того, Закканьи еще и не реализовал пенальти в ворота неаполитанцев.

Во втором тайме римляне окончательно закрепили свое преимущество. На 57-й минуте Башич удвоил счет, а голевую передачу в этом эпизоде оформил все тот же Канчелльери, который провел действительно выдающийся матч для своей команды. После второго пропущенного мяча Наполи так и не смог вернуть интригу, поэтому финальный свисток зафиксировал сенсационную победу гостей со счетом 2:0.

После этого поражения Наполи остался с 66 очками и упустил важную возможность укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы. В то время как Лацио, благодаря успешному выездному матчу, набрал 47 баллов и поднялся на девятое место.

Этот результат также влияет на чемпионскую гонку в Серии А. При определенном развитии событий судьба Скудетто может определиться уже в следующем туре. Важно, что Наполи и Милан, у которого 63 очка и еще один матч в запасе, имеют преимущество над Интером по личным встречам. Именно поэтому даже потенциальное преимущество нерадзурри в 12 очков за четыре тура до завершения сезона формально еще не гарантирует им титул.

Тем не менее, команда Кристиана Киву все равно может досрочно оформить чемпионство уже в ближайшее время. Для этого нерадзурри нужно набрать больше очков, чем Наполи в одном матче и Милан в двух поединках, учитывая игру в запасе у россонери. Если именно так сложатся результаты следующего тура, борьба за Скудетто завершится досрочно.

Серия А, 33-й тур

Наполи – Лацио 0:2

Голы: Канчелльери, 6, Башич, 57

Наполи: Милинкович-Савич, Беукема, Буонджорно, Оливера, Политано (Мадзокки 72), Лоботка (Джоване 63), Ангисса (Алиссон 46), Спинаццола (Гутьеррес 63), Де Брюйне (Элмас 46), МакТоминей, Хойлунд

Лацио: Мотта, Лаццари (Хюсай 82), Хила (Провстгор 61), Романьоли, Тавареш, Катальди (Патрик 61), Тейлор, Башич (Деле-Баширу 71), Канчелльери, Нослин, Закканьи (Диа 61)

Предупреждения: Лоботка 29 – Катальди 33, Тейлор 60, Диа 90+1