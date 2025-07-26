Павел Василенко

Английский нападающий Маркус Рашфорд стал новым игроком Барселоны. Президент каталонцев Жоан Лапорта рассказал в интервью Mundo Deportivo, почему именно англичанин перешел в клуб, а не Нико Вильямс.

Год назад много говорили о возможном переходе воспитанника Атлетика Бильбао в Барселону. В июне эта тема снова всплыла. Сообщалось, что блауграна ведут переговоры о подписании чемпиона Европы. Однако в начале июля он решил продлить контракт с Атлетиком до 2035 года.

Барселоне пришлось сосредоточиться на других кандидатах для усиления линии атаки. В итоге выбор пал на Маркуса Рашфорда, который перешел в клуб в аренду из Манчестер Юнайтед.

Лапорта признался, что сначала скептически относился к кандидатуре Нико. Деку вел переговоры с агентом вингера, но условия, предложенные Барселоной, не были приняты.

«К нам обратился агент Нико с предложением о трансфере. Деку рассказал мне об этом, и я обычно предпочитал сосредоточиться на двух других вариантах – Луисе Диасе и Маркусе Рэшфорде, но в таких случаях я всегда прислушиваюсь к директору. Он сказал, что нам стоит хотя бы рассмотреть этот вариант, потому что Нико – интересный игрок. Переговоры состоялись, но между тем, что нам сказали, и окончательными условиями, касающимися выплат, агентских комиссий и других факторов, была большая разница. Все это говорило о том, что сделка не состоится. В какой-то момент Деку установил 48-часовой срок для принятия наших условий. В конце концов, они отказались. Параллельно мы продолжали работать над другими кандидатами. Я очень рад, что нам удалось привлечь Маркуса Рэшфорда. Этот вариант подходил мне больше всего с самого начала», – рассказал Лапорта Mundo Deportivo.

Вильямс провел 167 матчей за Атлетик, забив 31 мяч и отдав 30 результативных передач.