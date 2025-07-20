Павел Василенко

Издание Sport.es рассказало о поступке члена Барселоны, который помешал достижению главной цели клуба на трансферном рынке.

Феликс Таинта, агент Нико Вильямса и его брата Иняки, а также других игроков Атлетика Бильбао, в июне встретился со спортивным директором Барселоны Деку, чтобы обсудить возможный переезд на «Камп Ноу».

Пока Атлетик пытался продлить контракт с талантливым вингером, Барселона хотела связать Ламина Ямаля с Нико после того, как оба летом выиграли Евро-2024 в составе сборной Испании.

Руководство Барселоны решило, что Таинта не делает всё возможное для ускорения трансфера, поэтому один из членов каталонской команды решил вмешаться напрямую и отправил сообщение Нико.

Сообщение, отправленное через WhatsApp, гласило: «Покиньте Таинту и найдите представителя Жорже Мендеша или Пини Захави». Однако из-за тесных отношений братьев Вильямс с их агентом, сообщение не достигло желаемого эффекта.

Один из игроков Барселоны предложил Нико сменить агента и доверить свою деятельность португальскому суперагенту Жорже Мендешу или израильтянину Пини Захави, агенту таких игроков, как Кристофер Нкунку, Лерой Сане и Джонатан Та, у которого, как и у Мендеша, хорошие отношения с Барселоной.

Нико воспринял это предложение негативно. Это привело к прекращению переговоров с Барселоной и ускорению продления контракта с Атлетиком из Бильбао до 2035 года.