Павел Василенко

После неожиданного визита Лионеля Месси на реконструированный, но еще недостроенный «Камп Ноу», президент Барселоны Жоан Лапорта объявил масштабные планы по увековечиванию легенды – клуб хочет установить статую аргентинца перед обновленным стадионом.

Неожиданное появление Месси на арене, где он творил историю на протяжении 17 лет, вызвало волну ностальгии и эмоций среди болельщиков. Его возвращение на поле, где рождались эпохальные моменты «блаугранас», стало событием, которое моментально всколыхнуло фанатское сообщество.

Тем не менее, сам Лапорта сразу охладил разговоры о потенциальном завершении карьеры Месси в каталонском клубе – такой сценарий он назвал нереалистичным. Однако клуб стремится восстановить символическую связь с футболистом, который стал синонимом эпохи Барселоны.

Президент подтвердил: в планах – создание статуи в честь Месси, которая украсит территорию нового стадиона. Для этого Барселона вскоре свяжется с семьей футболиста и его компанией, чтобы согласовать все детали.

«Лионель Месси заслуживает собственную статую перед новым стадионом. Мы подготовим план, поговорим с его семьей, и если они согласятся – начнем реализацию», – подчеркнул Лапорта.

Статуя станет высочайшим знаком благодарности клуба своему выдающемуся игроку – даже если возвращение на поле уже не входит в планы.