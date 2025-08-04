Павел Василенко

Бывший капитан Милана Франко Барези перенес операцию на легких с удалением узелка, сообщила клубная пресс-служба россонери. Они добавили, что 65-летний бывший защитник восстанавливается и находится в хорошем состоянии.

Барези считается одной из икон Милана, так как всю свою 20-летнюю карьеру он провел на «Сан-Сиро». Он был капитаном команды в течение последних 15 лет, прежде чем ушел на пенсию в 1997 году.

В 1982 году он выиграл чемпионат мира с Италией, хотя и не сыграл ни минуты. В 1994 году на мундиале в Соединенных Штатах он был капитаном команды, а в финале чемпионата мира против Бразилии не реализовал один из пенальти, после чего итальянцы проиграли.

Барези в составе Милана (1977-1997) провел 531 матч и забил 16 мячей. Вместе с командой стал шесть раз чемпионом Италии и трижды выиграл Лигу чемпионов.