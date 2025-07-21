Основной защитник Брайтона Первис Эступиньян находится на пороге перехода в один из ведущих клубов Италии. Как сообщает журналист Николо Скира, 27-летний эквадорец достиг устной договоренности с Миланом и контракт будет рассчитан до лета 2029 с возможностью продления еще на один сезон. Ожидается, что его годовая зарплата составит около 2 миллионов евро.

Агент игрока Жорже Мендеш вместе с самим Эступиньяном настаивают на том, чтобы трансфер состоялся уже этим летом. Брайтон готов рассмотреть продажу левого защитника за сумму не менее 20 миллионов евро, несмотря на то, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов.

В кампании 2024/25 Эступиньян сыграл за Брайтон 36 встреч во всех соревнованиях, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Всего за три года в составе английского клуба он провел 104 матча, забил 5 мячей и сделал 14 ассистов.

Сначала руководство Милана рассматривало кандидатуру украинского универсала Александра Зинченко, однако в результате приоритет был отдан Эступиньяну, который имел солидный опыт игры на высоком уровне, включая международные турниры.

Ранее сообщалось, что в Милане произошли исторические события.