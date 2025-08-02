Будущее украинского нападающего Артема Довбика в составе Ромы по-прежнему остается под вопросом.

Как сообщает RomaPress со ссылкой на Il Messaggero, из-за неопределенности с дальнейшей карьерой футболиста сразу несколько европейских клубов проявили к нему интерес в последние недели.

Среди потенциальных претендентов на Довбика упоминаются Ювентус и Милан, а также английские Лидс, Вест Хэм, Кристал Пэлас и турецкий Бешикташ.

Римляне оценивают форварда примерно в 40 миллионов евро, однако готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов и выше. Такая сумма не станет серьезной финансовой потерей с учетом того, что сам переход Артема в Рому обошелся клубу в 30,5 миллиона евро плюс бонусы (по информации Transfermarkt).

В прошлом сезоне украинский нападающий провел 45 матчей, в которых отметился 17 голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал Аталанту.