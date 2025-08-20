Павел Василенко

Сборную Люксембурга возглавит Жефф Страссер. 50-летний тренер заменит Люка Гольца, который покинул пост на прошлой неделе после 15 лет работы.

Люксембуржцы решили вопрос с тренерской позицией за две недели до начала квалификационного раунда на чемпионат мира-2026.

О назначении Страссера объявила Федерация футбола Люксембурга (FLF). Страссер подписал контракт до конца 2026 года, а официальная презентация для СМИ состоится сегодня в Национальном футбольном центре в Мондерканже.

Новый руководитель ранее играл за национальную сборную Люксембурга, провел за команду 98 матчей – рекордный показатель национальной команды. Как тренер, он руководил клубами в Люксембурге и за границей немецким Кайзерслаутерном.

Соперниками сборной Люксембурга в новом отборочном цикле чемпионата мира 2026 года являются Словакия, Германия и Северная Ирландия.