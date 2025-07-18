Павел Василенко

Тьяго Алькантара скоро вернется в Барселону. По данным ESPN, легендарный испанец вскоре присоединится к тренерскому штабу Ханси Флика.

34-летний Тьяго неожиданно объявил о своем уходе из футбола год назад, после четырех лет в Ливерпуле, когда истек его контракт с красными.

После этого Тьяго присоединился к тренерскому штабу Барселоны. Он был одним из помощников Флика. Однако испанец помогал команде всего месяц во время предсезонной подготовки.

Однако Барселона осталась очень довольна работой экс-игрока и хотела убедить его подписать более долгосрочный контракт.

По данным ESPN, Тьяго подпишет контракт с Барселоной в ближайшие недели. Он во второй раз присоединится к тренерскому штабу Флика и снова станет частью команды.

Блауграна проведет свой первый официальный матч в новом сезоне 16 августа. В первом туре Ла Лиги они встретятся в гостях с Мальоркой.