Барселона подписала конкурента Ямала за 2 млн евро
Молодой шведский вингер стал игроком каталонского клуба
33 минуты назад
Руні Барджджі / фото - Getty
Барселона официально объявила о подписании 19-летнего шведского футболиста Руни Бардгжи. Молодой вингер перешёл из датского Копенгагена, подписав контракт на пять лет.
По информации источников, трансферная сумма составила 2 миллиона евро. Сделка также предусматривает, что бывший клуб получит 15 процентов от будущей перепродажи игрока.
В прошлом сезоне Бардгжи сыграл лишь 6 матчей из-за травмы. В сезоне 23/24 он забил 7 голов в 19 играх чемпионата Дании, что привлекло внимание каталонского клуба.
Также, Ямаль оказался в центре скандала из-за вечеринки на день 18-летия.
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