Павел Василенко

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро – один из самых известных в мире – может вскоре сменить владельца. Власти штата Рио планируют продать легендарную арену, чтобы погасить часть долга перед федеральным правительством.

Решение принял Комитет по вопросам Конституции и правосудия Законодательного собрания штата (ALERJ), который добавил «Маракану» в перечень 14 объектов, подлежащих приватизации.

«Правительство тратит около одного миллиона реалов (160 тысяч евро) на каждый матч – это слишком дорого», – заявил президент комитета Родриго Аморим.

Согласно закону о бюджете на 2026 год, штат должен выплатить почти 12,3 миллиарда реалов (2 миллиарда евро) только в виде процентов и погашения долга, поэтому продажа стадиона рассматривается как вынужденный шаг.

«Маракана» – это настоящая святыня футбола. Именно здесь состоялись два финала чемпионата мира:

в 1950 году Бразилия сенсационно проиграла Уругваю (1:2) в легендарном «Мараканасо», который до сих пор считается национальной трагедией;

в 2014 году Германия победила Аргентину Лионеля Месси благодаря голу Марио Гётце в дополнительное время.

В 1963-м «Маракана» установила клубный рекорд посещаемости – 194 603 зрителя на дерби Фламенго – Флуминенсе.

В целом стадион 26 раз собирал более 150 тысяч фанатов, и еще 284 раза – более 100 тысяч.

После реконструкции к Олимпиаде-2016 вместимость сократилась до 73 139 мест, но «Маракана» остается крупнейшей ареной Бразилии и третьей по размеру в Южной Америке.