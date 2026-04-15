Сергей Разумовский

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано покинул свою должность. О кадровых изменениях официально сообщила пресс-служба американского клуба. Вместо него назначен Гильермо Гойос.

Gracias Masche 🩷🖤 pic.twitter.com/jwA4bsNk7u — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

41-летний аргентинский специалист принял решение уйти из команды по личным обстоятельствам. Таким образом, Маскерано завершил свою работу в Интере Майами, где успел поработать со своими бывшими партнерами по Барселоне — Лионелем Месси и Луисом Суаресом, которые сейчас выступают за клуб из Флориды.

Маскерано возглавил Интер Майами в ноябре 2024 года. Несмотря на относительно короткий период работы, ему удалось привести команду к важному трофею: под его руководством клуб в прошлом году стал обладателем Кубка МЛС. Этот успех стал одним из ключевых моментов его пребывания во главе команды и добавил значимости его тренерскому резюме.

В нынешнем сезоне Интер Майами также остается в числе претендентов на высокие места в Восточной конференции МЛС. После семи туров команда набрала 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера конференции Нэшвилла в настоящее время составляет четыре балла, так что клуб сохраняет хорошие шансы на борьбу за вершину.